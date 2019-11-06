Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Frauenpower in Brühl
38 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Politesse Birgit Adler-Adolph und ihre Praktikantin Daniela Müller sind in Brühl auf Falschparkerjagd vor einer Grundschule. Denn hier zeigen viele Eltern ihren Kindern, wie man es gerade nicht machen sollte ... Und: Boban und Werner sind die unangefochtenen Chefs an der Tür der Karlsruher Diskothek "CO2". Wer hier feiern will, muss sich von den beiden "durchleuchten" lassen. Und selbst wer es einmal rein geschafft hat, ist vor ihren strengen Blicken nicht sicher ... Rechte: kabel eins
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
