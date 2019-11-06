Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Der Raststättentester
38 Min.Folge vom 06.11.2019
Raststättentester Michael Bauer nimmt heute einen Autohof an der A 7 ins Visier. Der gelernte Koch hat bereits über 100 Raststätten für den ADAC getestet, doch das was ihn heute erwartet, bringt selbst den hartgesottenen Prüfer aus der Fassung ... Und: Die Zöllner Annette Guth und Thomas Zitzmann sind auf der A 93 nahe der tschechischen Grenze unterwegs. Vor allem bei Drogenschmugglern kennen die beiden kein Pardon ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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