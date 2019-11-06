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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Der Raststättentester

Folge vom 06.11.2019
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Der Raststättentester

Der RaststättentesterJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Der Raststättentester

38 Min.Folge vom 06.11.2019

Raststättentester Michael Bauer nimmt heute einen Autohof an der A 7 ins Visier. Der gelernte Koch hat bereits über 100 Raststätten für den ADAC getestet, doch das was ihn heute erwartet, bringt selbst den hartgesottenen Prüfer aus der Fassung ... Und: Die Zöllner Annette Guth und Thomas Zitzmann sind auf der A 93 nahe der tschechischen Grenze unterwegs. Vor allem bei Drogenschmugglern kennen die beiden kein Pardon ... Rechte: kabel eins

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