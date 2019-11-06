Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Gerichtsvollzieher Stade
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Nach 32 Dienstjahren geht Obergerichtsvollzieher Wilfried Meyer in seinen wohlverdienten Ruhestand. Doch bevor er das Zepter an seine Nachfolgerin übergibt, hat er noch einige Fälle aufzuarbeiten ... Und: Hans Müller ist seit über 30 Jahren als Lebensmittelkontrolleur unterwegs. Sein erster Einsatz: Ein Kebab-Imbiss. Von Hygienevorschriften, Verfallsdaten und richtiger Kennzeichnung der Speisen haben Imbiss-Wirte meist wenig Ahnung. Ob das dieses Mal genauso ist? Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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