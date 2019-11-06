Einsatz für die SchickeriakontrolleureJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Einsatz für die Schickeriakontrolleure
39 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Promidisko P1 in München ist als Club mit der härtesten Tür Deutschlands bekannt. Wer sich hier ins Getümmel stürzen darf, entscheiden Katharina Uhr und Alexander Veit. Nicht jeder, der draußen bleiben muss, will die Entscheidung der beiden akzeptieren. Heftige Diskussionen und wüste Beschimpfungen sind daher an der Tagesordnung. Und: Frankfurt: Auf der "Paperworld", der weltgrößten Schreibwarenmesse, ist Zöllner Stefan Pranzas Plagiaten und Produktpiraten auf der Spur. Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 25, Season 2016, Season 2022-2023: Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen