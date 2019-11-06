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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Einsatz für die Schickeriakontrolleure

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Einsatz für die Schickeriakontrolleure

39 Min.Folge vom 06.11.2019

Die Promidisko P1 in München ist als Club mit der härtesten Tür Deutschlands bekannt. Wer sich hier ins Getümmel stürzen darf, entscheiden Katharina Uhr und Alexander Veit. Nicht jeder, der draußen bleiben muss, will die Entscheidung der beiden akzeptieren. Heftige Diskussionen und wüste Beschimpfungen sind daher an der Tagesordnung. Und: Frankfurt: Auf der "Paperworld", der weltgrößten Schreibwarenmesse, ist Zöllner Stefan Pranzas Plagiaten und Produktpiraten auf der Spur. Rechte: kabel eins

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