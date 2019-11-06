Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Einsatz der Flughafenzöllner

Folge vom 06.11.2019
Joyn Plus
Einsatz der Flughafenzöllner

Einsatz der FlughafenzöllnerJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Einsatz der Flughafenzöllner

39 Min.Folge vom 06.11.2019

Flughafen Düsseldorf: Die Zöllner Hartmut Lips und Michael Prybusch sind auf der Suche nach Schmuggelgut. Nicht selten bringen Reisende verbotene oder zu verzollende Dinge mit und stellen sich ahnungslos. Doch bei Hartmut Lips und Michael Prybusch schützt Unwissenheit nicht vor der Strafe ... Und: Gerichtsvollzieher Timo Schneider aus Cottbus ist heute im Spreewald unterwegs. In der strukturschwachen Region leben viele Leute nahe der Armutsgrenze ... Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen