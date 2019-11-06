Einsatz der FlughafenzöllnerJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Einsatz der Flughafenzöllner
39 Min.Folge vom 06.11.2019
Flughafen Düsseldorf: Die Zöllner Hartmut Lips und Michael Prybusch sind auf der Suche nach Schmuggelgut. Nicht selten bringen Reisende verbotene oder zu verzollende Dinge mit und stellen sich ahnungslos. Doch bei Hartmut Lips und Michael Prybusch schützt Unwissenheit nicht vor der Strafe ... Und: Gerichtsvollzieher Timo Schneider aus Cottbus ist heute im Spreewald unterwegs. In der strukturschwachen Region leben viele Leute nahe der Armutsgrenze ... Rechte: kabel eins
