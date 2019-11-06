Einsatz für den GerichtsvollzieherJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Einsatz für den Gerichtsvollzieher
39 Min.Folge vom 06.11.2019
Obergerichtsvollzieher Lüder Meyn hat heute fünf Schuldner auf dem Plan. In der Tasche hat er Durchsuchungsbeschlüsse - die Lizenz zum Tür aufbrechen. Der erste Fall führt Lüder Meyn zu einem kaufsüchtigen Mann. Der Gerichtsvollzieher macht sich auf die Suche nach Pfändbarem ... Und: Die Ordnungshüter Renate Aust und Rene Völkner haben in Saalfeld alle Hände voll zu tun. Anwohner eines Wohngebiets haben gemeldet, dass seit Tagen ein Auto ohne Kennzeichen am Straßenrand parkt ... Rechte: kabel eins
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
