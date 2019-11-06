Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Unterwegs mit den Rettungssanitätern

Folge vom 06.11.2019
Unterwegs mit den Rettungssanitätern

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Unterwegs mit den Rettungssanitätern

Folge vom 06.11.2019

Wenn sie unterwegs sind, dann muss es meist schnell gehen: Der Rettungsdienst des Frankfurter Flughafens hat rund um die Uhr zu tun. Das Spektrum reicht von Kreislaufkollaps, Herzinfarkt bis hin zu schweren Unfallverletzungen ... Und: Lkw-Kontrolle der Verkehrsdirektion Rheinpfalz an der A 61 bei Speyer: Oberkommissar Dieter Sturmes und Kommissar Marco Silva knöpfen sich einen verdächtigen tschechischen Sattelschlepper vor ... Rechte: kabel eins

