Unterwegs mit den RettungssanitäternJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Unterwegs mit den Rettungssanitätern
38 Min.Folge vom 06.11.2019
Wenn sie unterwegs sind, dann muss es meist schnell gehen: Der Rettungsdienst des Frankfurter Flughafens hat rund um die Uhr zu tun. Das Spektrum reicht von Kreislaufkollaps, Herzinfarkt bis hin zu schweren Unfallverletzungen ... Und: Lkw-Kontrolle der Verkehrsdirektion Rheinpfalz an der A 61 bei Speyer: Oberkommissar Dieter Sturmes und Kommissar Marco Silva knöpfen sich einen verdächtigen tschechischen Sattelschlepper vor ... Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen