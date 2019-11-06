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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Die Domstadtstreife

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Die Domstadtstreife

39 Min.Folge vom 06.11.2019

Köln: Oberkommissar Michael Klagmann und Kommissar Christoph Schulte haben Spätdienst. Ihr Revier ist der Stadtteil Ehrenfeld im Kölner Westen: eine bunte Mischung aus Wohngebieten, Geschäftsstraßen und Gewerbegrundstücken. Über Funk erhalten sie den ersten Auftrag. Und der beginnt mit einer rasanten Verfolgungsjagd ... Und: Einsatz für die Mobile Kontrollgruppe des Zollamtes Gießen: Die Zöllner haben einen Wagen mit niederländischem Kennzeichen von der Autobahn geholt ... Rechte: kabel eins

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