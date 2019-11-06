Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Die Domstadtstreife
39 Min.Folge vom 06.11.2019
Köln: Oberkommissar Michael Klagmann und Kommissar Christoph Schulte haben Spätdienst. Ihr Revier ist der Stadtteil Ehrenfeld im Kölner Westen: eine bunte Mischung aus Wohngebieten, Geschäftsstraßen und Gewerbegrundstücken. Über Funk erhalten sie den ersten Auftrag. Und der beginnt mit einer rasanten Verfolgungsjagd ... Und: Einsatz für die Mobile Kontrollgruppe des Zollamtes Gießen: Die Zöllner haben einen Wagen mit niederländischem Kennzeichen von der Autobahn geholt ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins