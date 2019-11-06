Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Die Schadensregulierer
39 Min.Folge vom 06.11.2019
Im Rheinland sind Schadensregulierer Rainer Wacob und Kollege Gerwin Klein im Auftrag von Versicherungen unterwegs. Sie untersuchen gemeldete Schadensfälle und prüfen, ob die Ansprüche gerechtfertigt sind. Und: Citydetektiv Eugen ist in Bielefeld auf der Jagd nach Langfingern. Ein Kollege hat einen Diebstahl beobachtet. Jetzt geht es dem Verdächtigen an den Kragen - eine heiße Verfolgungsjagd beginnt. Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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