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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Die Schadensregulierer

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Die Schadensregulierer

39 Min.Folge vom 06.11.2019

Im Rheinland sind Schadensregulierer Rainer Wacob und Kollege Gerwin Klein im Auftrag von Versicherungen unterwegs. Sie untersuchen gemeldete Schadensfälle und prüfen, ob die Ansprüche gerechtfertigt sind. Und: Citydetektiv Eugen ist in Bielefeld auf der Jagd nach Langfingern. Ein Kollege hat einen Diebstahl beobachtet. Jetzt geht es dem Verdächtigen an den Kragen - eine heiße Verfolgungsjagd beginnt. Rechte: kabel eins

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