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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Die Hamburger Brummi-Abschlepper

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Die Hamburger Brummi-Abschlepper

39 Min.Folge vom 06.11.2019

Kfz-Mechaniker Christian und Disponent Caspar beginnen ihren Dienst beim Abschleppunternehmen Schröder in Hamburg. Schnee und Eis lassen den Abschleppern seit Wochen keinen Tag Ruhe ... Und: Dienstbeginn für Boris Nagl und Ines Herbig in der JVA Kempten: Die beiden durchsuchen mit einem Drogenspürhund eine Zelle. Der Gefangene ist den Beamten schon des Öfteren mit illegalen Substanzen aufgefallen. Sie vermuten, dass er in seiner Zelle Drogen versteckt ... Rechte: kabel eins

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