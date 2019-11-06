Die Hamburger Brummi-AbschlepperJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 06.11.2019: Die Hamburger Brummi-Abschlepper
39 Min.Folge vom 06.11.2019
Kfz-Mechaniker Christian und Disponent Caspar beginnen ihren Dienst beim Abschleppunternehmen Schröder in Hamburg. Schnee und Eis lassen den Abschleppern seit Wochen keinen Tag Ruhe ... Und: Dienstbeginn für Boris Nagl und Ines Herbig in der JVA Kempten: Die beiden durchsuchen mit einem Drogenspürhund eine Zelle. Der Gefangene ist den Beamten schon des Öfteren mit illegalen Substanzen aufgefallen. Sie vermuten, dass er in seiner Zelle Drogen versteckt ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2020-2021: kabel eins
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