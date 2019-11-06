Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Lkw Pannenhelfer
39 Min.Folge vom 06.11.2019
Lkw-Pannenhelfer Ulli Witte ist für die ganz schweren Fälle zuständig. Ein Spezialtransporter für Autos ist mit einem Reifenplatzer auf der A 7 bei Egestorf liegengeblieben ... Und: Die Lebensmittelkontrolleure Helmut Kilian und Erwin Naurath nehmen heute einen türkischen Imbiss in Duisburg unter die Lupe. Neben Döner sind in Öl gebratene Hackfleischwürstchen die Spezialität des Hauses. Bei Schmutz in der Küche verstehen Helmut und Erwin keinen Spaß ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2020-2021: kabel eins
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