Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Lkw Pannenhelfer

Folge vom 06.11.2019
Joyn+
Lkw Pannenhelfer

Lkw PannenhelferJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Lkw Pannenhelfer

39 Min.Folge vom 06.11.2019

Lkw-Pannenhelfer Ulli Witte ist für die ganz schweren Fälle zuständig. Ein Spezialtransporter für Autos ist mit einem Reifenplatzer auf der A 7 bei Egestorf liegengeblieben ... Und: Die Lebensmittelkontrolleure Helmut Kilian und Erwin Naurath nehmen heute einen türkischen Imbiss in Duisburg unter die Lupe. Neben Döner sind in Öl gebratene Hackfleischwürstchen die Spezialität des Hauses. Bei Schmutz in der Küche verstehen Helmut und Erwin keinen Spaß ... Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen