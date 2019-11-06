Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Wasserschutzpolizei Bremen
39 Min.Folge vom 06.11.2019
In Bremen kontrollieren die Wasserschutzpolizisten Jürgen Braun und Mark Lampe einen chinesischen Kohlefrachter auf Einhaltung der Umweltschutzgesetze. In den letzten Jahren wurde immer wieder tonnenweise Müll im Meer gefunden. Die Beamten überprüfen, ob sich die Besatzung an die gesetzlichen Bestimmungen hält ... Und: In Gera bringen sich Oberkommissar Torsten Großmann und Obermeister Dürk Gräfe in Stellung. Die Autobahnpolizisten haben heute einen Spezialauftrag an der A 9 ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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