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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Wasserschutzpolizei Bremen

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Wasserschutzpolizei Bremen

39 Min.Folge vom 06.11.2019

In Bremen kontrollieren die Wasserschutzpolizisten Jürgen Braun und Mark Lampe einen chinesischen Kohlefrachter auf Einhaltung der Umweltschutzgesetze. In den letzten Jahren wurde immer wieder tonnenweise Müll im Meer gefunden. Die Beamten überprüfen, ob sich die Besatzung an die gesetzlichen Bestimmungen hält ... Und: In Gera bringen sich Oberkommissar Torsten Großmann und Obermeister Dürk Gräfe in Stellung. Die Autobahnpolizisten haben heute einen Spezialauftrag an der A 9 ... Rechte: kabel eins

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