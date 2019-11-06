Die Düsseldorfer FlughafenzöllnerJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 06.11.2019: Die Düsseldorfer Flughafenzöllner
44 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Düsseldorfer Flughafenzöllner Hartmut Lipps und Michael Prybusch fühlen heute Reisenden aus der Türkei auf den Zahn. Im Visier: illegal eingeführte Souvenirs, Drogen und Lebensmittel ... Und: Einsatz für die Rettungsassistenten Andreas Rothe und Thomas Seiler im Hamburger Stadtteil Altona: Die beiden Helfer rätseln über die Verletzungsursache einer vermutlich gebrochenen Nase ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 25, Season 2016, Season 2022-2023: Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen