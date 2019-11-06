Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Die Düsseldorfer Flughafenzöllner

Folge vom 06.11.2019
Joyn Plus
Die Düsseldorfer Flughafenzöllner

Die Düsseldorfer FlughafenzöllnerJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Die Düsseldorfer Flughafenzöllner

44 Min.Folge vom 06.11.2019

Die Düsseldorfer Flughafenzöllner Hartmut Lipps und Michael Prybusch fühlen heute Reisenden aus der Türkei auf den Zahn. Im Visier: illegal eingeführte Souvenirs, Drogen und Lebensmittel ... Und: Einsatz für die Rettungsassistenten Andreas Rothe und Thomas Seiler im Hamburger Stadtteil Altona: Die beiden Helfer rätseln über die Verletzungsursache einer vermutlich gebrochenen Nase ... Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen