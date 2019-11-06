Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Rendezvous an der A 9
44 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Autobahnpolizei kontrolliert auf der A 9 bei Gera einen Reisebus aus Frankreich. An Bord befindet sich eine französische Konfirmandengruppe. Bei der Inspektion des Busses wird klar, dass der Fahrer nicht weiterfahren darf - da hilft auch sein geistlicher Beistand nichts ... Und: In der 110 Jahre alten Schwebebahn im Wuppertal sind Dirk Steinmetz und Rainer Schmidt auf Schwarzfahrerjagd ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins