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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Rendezvous an der A 9

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Rendezvous an der A 9

44 Min.Folge vom 06.11.2019

Die Autobahnpolizei kontrolliert auf der A 9 bei Gera einen Reisebus aus Frankreich. An Bord befindet sich eine französische Konfirmandengruppe. Bei der Inspektion des Busses wird klar, dass der Fahrer nicht weiterfahren darf - da hilft auch sein geistlicher Beistand nichts ... Und: In der 110 Jahre alten Schwebebahn im Wuppertal sind Dirk Steinmetz und Rainer Schmidt auf Schwarzfahrerjagd ... Rechte: kabel eins

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