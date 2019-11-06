Im Kampf gegen den BaupfuschJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Im Kampf gegen den Baupfusch
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Im Kampf gegen den Baupfusch will der Sachverständige Peter Peltz einer jungen Mutter und ihrem Sohn helfen, die schon seit Monaten auf einer Baustelle leben müssen ... Und: In Bielefeld kontrollieren die Eichamtsprüfer Dieter Schäfer und Bernd Winter einen Supermarkt. Später soll es auf den Wochenmarkt gehen - mit versteckter Kamera ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen