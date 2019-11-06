Schmuddelhotels auf Gran CanariaJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Schmuddelhotels auf Gran Canaria
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Auf Gran Canaria gibt es das ganze Jahr über Sonne satt. Doch so manchem Reisenden vergeht die Urlaubslust schon beim Blick in sein Hotelzimmer. Im Auftrag der Internet-Plattform holidaycheck.de geht die Hoteltesterin Nina Heinemann Urlauberbeschwerden nach. Nina nimmt ein Hotel unter die Lupe, das nur 44 Prozent Empfehlungsrate aufweisen kann. Ob die Vorwürfe gerechtfertigt sind, will die Hoteltesterin nun herausfinden ... Rechte: kabel eins
