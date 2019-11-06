Auf Raserjagd mit der ProViDa-GruppeJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 06.11.2019: Auf Raserjagd mit der ProViDa-Gruppe
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Irene Mihalic und Dennis Melerski von der Spezialeinheit ProViDa machen sich an die Arbeit. Ihre Aufgabe: Geschwindigkeitsmessungen. Und es dauert nicht lange, da geht schon der erste Raser ins Netz ... Und: Türsteher Stefan Österle und Niko Arpatzis haben wieder viel zu tun, denn vor der Stuttgarter Diskothek Perkins Park stehen die Feierwütigen Schlange ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 25, Season 2016, Season 2022-2023: Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen