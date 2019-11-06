Sauberkeit geht vor: Unterwegs mit dem LebensmittelkontrolleurJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Sauberkeit geht vor: Unterwegs mit dem Lebensmittelkontrolleur
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Lebensmittelkontrolleur Uwe Rudolph ist im Landkreis Soltau unterwegs. Eine Nachkontrolle in einem Landgasthof steht auf dem Programm. Falls er noch Mängel ausfindig macht, drohen dem Besitzer Bußgeld oder Schließung ... Und: Die Mülldetektive Dieter Schmidt und Ralf Düster sind auf der Suche nach Müllsündern und verhängen hohe Geldstrafen ... Rechte: kabel eins
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen