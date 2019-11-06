Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Sauberkeit geht vor: Unterwegs mit dem Lebensmittelkontrolleur

Folge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: Sauberkeit geht vor: Unterwegs mit dem Lebensmittelkontrolleur

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Lebensmittelkontrolleur Uwe Rudolph ist im Landkreis Soltau unterwegs. Eine Nachkontrolle in einem Landgasthof steht auf dem Programm. Falls er noch Mängel ausfindig macht, drohen dem Besitzer Bußgeld oder Schließung ... Und: Die Mülldetektive Dieter Schmidt und Ralf Düster sind auf der Suche nach Müllsündern und verhängen hohe Geldstrafen ... Rechte: kabel eins

