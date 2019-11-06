Action wie in Hollywood - Auf Drogensuche mit den ZollkontrolleurenJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Action wie in Hollywood - Auf Drogensuche mit den Zollkontrolleuren
44 Min.Folge vom 06.11.2019
Hans Jansen und Rainer Wanzke sind wieder auf der Jagd nach illegalen Rauschmitteln an der deutsch-niederländischen Grenze. Es dauert auch nicht lange, bis sie fündig werden und eine Frau aus dem Verkehr ziehen ... Und: Abschlepper Gerry Weber nimmt schon seit sieben Jahren Autos an den Haken. Nun ist er in einem Wohngebiet unterwegs - und dort erwartet ihn eine gar nicht so leichte Aufgabe ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2020-2021: kabel eins
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