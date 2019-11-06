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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Action wie in Hollywood - Auf Drogensuche mit den Zollkontrolleuren

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Action wie in Hollywood - Auf Drogensuche mit den Zollkontrolleuren

44 Min.Folge vom 06.11.2019

Hans Jansen und Rainer Wanzke sind wieder auf der Jagd nach illegalen Rauschmitteln an der deutsch-niederländischen Grenze. Es dauert auch nicht lange, bis sie fündig werden und eine Frau aus dem Verkehr ziehen ... Und: Abschlepper Gerry Weber nimmt schon seit sieben Jahren Autos an den Haken. Nun ist er in einem Wohngebiet unterwegs - und dort erwartet ihn eine gar nicht so leichte Aufgabe ... Rechte: kabel eins

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