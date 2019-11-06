Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Ein Abschlepper im Einsatz

Folge vom 06.11.2019
Joyn+
Ein Abschlepper im Einsatz

Ein Abschlepper im EinsatzJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Ein Abschlepper im Einsatz

44 Min.Folge vom 06.11.2019

Hardy Wischmeyer ist Abschlepper mit Leidenschaft. In Berlin-Wedding nimmt er täglich bis zu zehn Falschparker an den Haken. Dabei erlebt er so manch kuriose Geschichte ... Und: Bernd Olliges ist gemeinsam mit seiner Assistentin im Auftrag von Versicherungen als Sachverständiger unterwegs. Seine Aufgaben: Schäden minimieren und Versicherungsbetrüger überführen. Doch das ist manchmal gar nicht so einfach ... Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen