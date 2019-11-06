Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Ein Abschlepper im Einsatz
44 Min.Folge vom 06.11.2019
Hardy Wischmeyer ist Abschlepper mit Leidenschaft. In Berlin-Wedding nimmt er täglich bis zu zehn Falschparker an den Haken. Dabei erlebt er so manch kuriose Geschichte ... Und: Bernd Olliges ist gemeinsam mit seiner Assistentin im Auftrag von Versicherungen als Sachverständiger unterwegs. Seine Aufgaben: Schäden minimieren und Versicherungsbetrüger überführen. Doch das ist manchmal gar nicht so einfach ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins