Katerstimmung in der Hamburger ZentralambulanzJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 06.11.2019: Katerstimmung in der Hamburger Zentralambulanz
44 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Hamburger Sanitäter Oliver Wickbold und Kai-Uwe Hauerwaas haben mit zahlreichen Betrunkenen wieder alle Hände voll zu tun: Alkoholleichen, abgestürzte Existenzen sowie ein offenbar geübter Trinker, der mit 4,7 Promille in der Zentralambulanz St. Pauli auftaucht ... Und: Die Polizeibeamten Mario Sormes und Marcel Conrad sind in zivil auf Raserjagd. Ein rasanter, drängelnder Passatfahrer fällt Ihnen da sofort ins Auge, denn er ist eine Gefährdung für alle Verkehrsteilnehmer ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2020-2021: kabel eins
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