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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Katerstimmung in der Hamburger Zentralambulanz

Folge vom 06.11.2019
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Katerstimmung in der Hamburger Zentralambulanz

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Katerstimmung in der Hamburger Zentralambulanz

44 Min.Folge vom 06.11.2019

Die Hamburger Sanitäter Oliver Wickbold und Kai-Uwe Hauerwaas haben mit zahlreichen Betrunkenen wieder alle Hände voll zu tun: Alkoholleichen, abgestürzte Existenzen sowie ein offenbar geübter Trinker, der mit 4,7 Promille in der Zentralambulanz St. Pauli auftaucht ... Und: Die Polizeibeamten Mario Sormes und Marcel Conrad sind in zivil auf Raserjagd. Ein rasanter, drängelnder Passatfahrer fällt Ihnen da sofort ins Auge, denn er ist eine Gefährdung für alle Verkehrsteilnehmer ... Rechte: kabel eins

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