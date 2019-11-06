Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Einsatz für die Bierbörsen-Türsteher

Folge vom 06.11.2019
Joyn Plus
Einsatz für die Bierbörsen-Türsteher

Einsatz für die Bierbörsen-TürsteherJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Einsatz für die Bierbörsen-Türsteher

44 Min.Folge vom 06.11.2019

Türsteher Dirk und sein Sicherheitsteam haben wieder mit vielen Partywütigen in der Diskothek "Bierbörse" zu tun. Wo viel Alkohol fließt, müssen klare Regeln her und diese werden nicht immer von allen akzeptiert ... Und: Die Zöllner Harald Zierhut und Harald Endrich überprüfen Pakete aus Nicht-EU-Ländern. Manche Sendungen müssen noch versteuert werden oder beinhalten gar Illegales. Beim Röntgen fällt den Beamten ein Fass aus Thailand besonders auf ... Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen