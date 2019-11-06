Einsatz für die Bierbörsen-TürsteherJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Einsatz für die Bierbörsen-Türsteher
44 Min.Folge vom 06.11.2019
Türsteher Dirk und sein Sicherheitsteam haben wieder mit vielen Partywütigen in der Diskothek "Bierbörse" zu tun. Wo viel Alkohol fließt, müssen klare Regeln her und diese werden nicht immer von allen akzeptiert ... Und: Die Zöllner Harald Zierhut und Harald Endrich überprüfen Pakete aus Nicht-EU-Ländern. Manche Sendungen müssen noch versteuert werden oder beinhalten gar Illegales. Beim Röntgen fällt den Beamten ein Fass aus Thailand besonders auf ... Rechte: kabel eins
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen