Ehrlicher Bürger oder dreister Betrüger?Jetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Ehrlicher Bürger oder dreister Betrüger?
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Sybille Heimbürge und ihre Auszubildende Susann Schlenker von der Agentur für Arbeit in Leipzig sind dieses Mal Hartz 4-Betrügern auf der Spur. Vor allem bei sehr umfangreichen Anträgen schauen die Bedarfsermittlerinnen ganz genau hin ... Und: Polizeikommissar Ernst Busch und Polizeimeister Sven Rambow sind mit dem Fahrrad auf Kontrolle. Die Ordnungshüter versuchen, einen Unfall auf einem Parkplatz aufzuklären, den keiner verursacht haben will ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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