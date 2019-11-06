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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Ehrlicher Bürger oder dreister Betrüger?

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Ehrlicher Bürger oder dreister Betrüger?

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Sybille Heimbürge und ihre Auszubildende Susann Schlenker von der Agentur für Arbeit in Leipzig sind dieses Mal Hartz 4-Betrügern auf der Spur. Vor allem bei sehr umfangreichen Anträgen schauen die Bedarfsermittlerinnen ganz genau hin ... Und: Polizeikommissar Ernst Busch und Polizeimeister Sven Rambow sind mit dem Fahrrad auf Kontrolle. Die Ordnungshüter versuchen, einen Unfall auf einem Parkplatz aufzuklären, den keiner verursacht haben will ... Rechte: kabel eins

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