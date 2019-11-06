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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Nachtschicht in der "Nachtschicht"

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Nachtschicht in der "Nachtschicht"

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Die Diskothek "Nachtschicht" im Sauerland feiert ihren vierten Geburtstag. Für die Chefin Susanne Schünemann und ihren Sicherheitschef Eugen Melcher heißt das auch Stress - denn pöbelnde Gäste und Betrunkene gibt es immer ... Und: Am Düsseldorfer Flughafen kontrollieren die Zöllner Ingo Rausch und Harald Sternol eine Frau, die gerade aus dem Ausland kommt. Die Beamten entdecken zu viele Zigaretten und verbotene Medikamente in ihrem Koffer - das wird teuer ... Rechte: kabel eins

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