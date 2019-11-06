Nachtschicht in der "Nachtschicht"Jetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Nachtschicht in der "Nachtschicht"
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Diskothek "Nachtschicht" im Sauerland feiert ihren vierten Geburtstag. Für die Chefin Susanne Schünemann und ihren Sicherheitschef Eugen Melcher heißt das auch Stress - denn pöbelnde Gäste und Betrunkene gibt es immer ... Und: Am Düsseldorfer Flughafen kontrollieren die Zöllner Ingo Rausch und Harald Sternol eine Frau, die gerade aus dem Ausland kommt. Die Beamten entdecken zu viele Zigaretten und verbotene Medikamente in ihrem Koffer - das wird teuer ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins