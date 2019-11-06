Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Einsatz im Horrorhaus
44 Min.Folge vom 06.11.2019
Tamara Legler, Francesco Silletti und Marcel Otto vom Ordnungsamt wurden wegen einer Lärmbeschwerde in den Hagener Ortsteil Boele gerufen. Doch was die Beamten vor Ort erwartet, übersteigt selbst die übelsten Vermutungen: Unmengen von Müll, lebensgefährliche Kabelkonstruktionen ... Und: Rettungsassistent Kai-Uwe Hauerwaas ist klar, dass die Reeperbahn in Hamburg auch eine Kehrseite hat. Aus Erfahrung weiß er: Betrunkene können auch gefährlich sein ... Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen