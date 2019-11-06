Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Einsatz im Horrorhaus

Folge vom 06.11.2019
Joyn+
Einsatz im Horrorhaus

Einsatz im HorrorhausJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Einsatz im Horrorhaus

44 Min.Folge vom 06.11.2019

Tamara Legler, Francesco Silletti und Marcel Otto vom Ordnungsamt wurden wegen einer Lärmbeschwerde in den Hagener Ortsteil Boele gerufen. Doch was die Beamten vor Ort erwartet, übersteigt selbst die übelsten Vermutungen: Unmengen von Müll, lebensgefährliche Kabelkonstruktionen ... Und: Rettungsassistent Kai-Uwe Hauerwaas ist klar, dass die Reeperbahn in Hamburg auch eine Kehrseite hat. Aus Erfahrung weiß er: Betrunkene können auch gefährlich sein ... Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen