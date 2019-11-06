Unterwegs mit dem gelben EngelJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Unterwegs mit dem gelben Engel
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Benjamin Ketterl vom ADAC ist einer von 25 Fahrern, die täglich in und um Bayerns Hauptstadt unterwegs sind. Sein erster Fall heute: Ein platter Reifen. Das ADAC-Mitglied wartet schon ungeduldig am Straßenrand ... Und: Lebensmittelkontrolleur Rajko Zivkovic nimmt ein erst seit sechs Monaten geöffnetes Restaurant unter die Lupe. Normalerweise dürfte hier nichts zu finden sein, doch Rajkos Mängelliste wird länger und länger ... Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kabel Eins
