Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Unterwegs mit dem gelben Engel

Folge vom 06.11.2019
Unterwegs mit dem gelben Engel

Unterwegs mit dem gelben EngelJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Unterwegs mit dem gelben Engel

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Benjamin Ketterl vom ADAC ist einer von 25 Fahrern, die täglich in und um Bayerns Hauptstadt unterwegs sind. Sein erster Fall heute: Ein platter Reifen. Das ADAC-Mitglied wartet schon ungeduldig am Straßenrand ... Und: Lebensmittelkontrolleur Rajko Zivkovic nimmt ein erst seit sechs Monaten geöffnetes Restaurant unter die Lupe. Normalerweise dürfte hier nichts zu finden sein, doch Rajkos Mängelliste wird länger und länger ... Rechte: kabel eins

