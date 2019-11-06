Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Vorsicht, Blitzer!
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Geschwindigkeitskontrolle in Bremerhaven: Polizeikommissar Sascha Heymann und seine Kollegen sind auf Raserjagd. Erlaubt sind 50 km/h, doch der Tagesrekord liegt bei 93 km/h ... Und: Die Beamten vom Ordnungsamt Hagen müssen einem polizeibekannten Hundehalter und seinem aggressiven Vierbeiner auf den Zahn fühlen. Schon das erste Klingeln löst gehörigen Krawall aus. Und das ist kein Wunder, denn der arme Hund ist seit Tagen ohne Wasser und Futter in der Wohnung eingesperrt ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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