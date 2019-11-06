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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Vorsicht, Blitzer!

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Vorsicht, Blitzer!

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Geschwindigkeitskontrolle in Bremerhaven: Polizeikommissar Sascha Heymann und seine Kollegen sind auf Raserjagd. Erlaubt sind 50 km/h, doch der Tagesrekord liegt bei 93 km/h ... Und: Die Beamten vom Ordnungsamt Hagen müssen einem polizeibekannten Hundehalter und seinem aggressiven Vierbeiner auf den Zahn fühlen. Schon das erste Klingeln löst gehörigen Krawall aus. Und das ist kein Wunder, denn der arme Hund ist seit Tagen ohne Wasser und Futter in der Wohnung eingesperrt ... Rechte: kabel eins

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