Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Die Fahrscheine, bitte!
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Uwe Becker und Alfred Franke sind auf der Jagd nach Schwarzfahrern. Gerade, als Alfred und Uwe in die Straßenbahn einsteigen, will sich ein weiblicher Fahrgast verdrücken ... Und: In Potsdam überprüft Hotelchecker Ulrich Jander eine Vier-Sterne-Unterkunft auf Hygiene- und Sicherheitsmängel. Schon am Aufzug im Erdgeschoss findet der Hotelchecker das erste Sicherheitsproblem ... Rechte: kabel eins
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen