Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: ADAC Pannenhelferin
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Kempten im Allgäu: Kfz-Meisterin Susa Bobke ist einer von nur fünf weiblichen gelben Engeln in ganz Deutschland. Jede Panne verhält sich wie ein Überraschungsei. Was drin ist, sieht Susa Bobke erst vor Ort ... Und: Bei Verena Sojka steht eine Zwangsräumung auf dem Terminplan. Ein Mann hat drei Monate lang seine Miete nicht bezahlt und alle Mahnungen ignoriert. Somit muss ihn die Gerichtsvollzieherin vor die Türe setzen ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 25, Season 2016, Season 2022-2023: Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen