Türkontrolle in der "Königsburg"Jetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Türkontrolle in der "Königsburg"
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Nachtschicht für die Türsteher Haydar Capar und Christian Holzapfel: In der Diskothek "Königsburg" in Krefeld gibt es bei pöbelnden Gästen ein ganz einfaches Gegenmittel: Rausschmiss! Und: Zehn Uhr morgens in Baden-Baden: Klaus Dziekan und Andrea Wagner vom Ordnungsamt machen sich auf den Weg in die Innenstadt. Sie sollen eine Geschwindigkeitskontrolle in einer Spielstraße durchführen. Im Minutentakt gehen ihnen hier Temposünder in die Falle ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 21, Season 24-25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
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