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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Türkontrolle in der "Königsburg"

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Türkontrolle in der "Königsburg"

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Nachtschicht für die Türsteher Haydar Capar und Christian Holzapfel: In der Diskothek "Königsburg" in Krefeld gibt es bei pöbelnden Gästen ein ganz einfaches Gegenmittel: Rausschmiss! Und: Zehn Uhr morgens in Baden-Baden: Klaus Dziekan und Andrea Wagner vom Ordnungsamt machen sich auf den Weg in die Innenstadt. Sie sollen eine Geschwindigkeitskontrolle in einer Spielstraße durchführen. Im Minutentakt gehen ihnen hier Temposünder in die Falle ... Rechte: kabel eins

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