Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Schneller, höher, weiter - der Heide-Park Soltau

Folge vom 06.11.2019
Joyn Plus
Schneller, höher, weiter - der Heide-Park Soltau

Schneller, höher, weiter - der Heide-Park SoltauJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Schneller, höher, weiter - der Heide-Park Soltau

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der Heide-Park Soltau bietet seinen Gästen auf 850.000 Quadratmetern Freizeitvergnügen pur. Eckhart Löbert von der Parksteuerung kümmert sich um die Sorgen und Nöte der Besucher. Nun hat er es mit einem besonders unangenehmen Gast zu tun: einem alkoholisierten Exhibitionisten, der andere Park-Besucher belästigt ... Und: Über eine halbe Million Lkw-Ladungen fertigt das Hauptzollamt in Regensburg pro Jahr ab. Bei Sabine Brünsteiner geht ein See-Container mit Kleidung ein ... Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen