Folge vom 06.11.2019: Schneller, höher, weiter - der Heide-Park Soltau
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der Heide-Park Soltau bietet seinen Gästen auf 850.000 Quadratmetern Freizeitvergnügen pur. Eckhart Löbert von der Parksteuerung kümmert sich um die Sorgen und Nöte der Besucher. Nun hat er es mit einem besonders unangenehmen Gast zu tun: einem alkoholisierten Exhibitionisten, der andere Park-Besucher belästigt ... Und: Über eine halbe Million Lkw-Ladungen fertigt das Hauptzollamt in Regensburg pro Jahr ab. Bei Sabine Brünsteiner geht ein See-Container mit Kleidung ein ... Rechte: kabel eins
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
