Unterwegs mit der Citystreife in Bad EmsJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 06.11.2019: Unterwegs mit der Citystreife in Bad Ems
20 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Kurz nach 23 Uhr beginnen Sabine Schmitz und Bernhard Foerges ihre Tour durch die Straßen von Bad Ems. Hier treffen sich die Jugendlichen aus dem Umland zum Feiern. Alkohol gibt's dabei reichlich - und Ärger ist meist vorprogrammiert ... Und: Thomas Lange und Manfred Bornholdt vom Eichamt Hamburg gehen einer Verbraucherbeschwerde nach. Ein Feinkostgeschäft soll Verpackungen mitwiegen und berechnen - und das noch dazu mit ungeeichten Waagen ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 25, Season 2016, Season 2022-2023: Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen