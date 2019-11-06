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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Unterwegs mit der Citystreife in Bad Ems

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Unterwegs mit der Citystreife in Bad Ems

20 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Kurz nach 23 Uhr beginnen Sabine Schmitz und Bernhard Foerges ihre Tour durch die Straßen von Bad Ems. Hier treffen sich die Jugendlichen aus dem Umland zum Feiern. Alkohol gibt's dabei reichlich - und Ärger ist meist vorprogrammiert ... Und: Thomas Lange und Manfred Bornholdt vom Eichamt Hamburg gehen einer Verbraucherbeschwerde nach. Ein Feinkostgeschäft soll Verpackungen mitwiegen und berechnen - und das noch dazu mit ungeeichten Waagen ... Rechte: kabel eins

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