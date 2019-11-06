Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Ein Herz für Tiere
44 Min.Folge vom 06.11.2019
Elf Uhr, Berlin-Kreuzberg: Die Tierschützerin Rica Lenz ist auf dem Weg zu ihrem ersten Fall. Der Verdacht: verängstigte Katzen in einer Messiwohnung. Vor Ort will Rica nun Wohnung, Katzen und Halter genauer unter die Lupe nehmen ... Und: Jedes Wochenende sind Burghard von Nell und Torsten Graumann für das Berliner Ordnungsamt im Einsatz. Sie kontrollieren in Kneipen, ob sich die Gastwirte an das Nichtraucherschutzgesetz halten ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen