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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Ein Herz für Tiere

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Ein Herz für Tiere

44 Min.Folge vom 06.11.2019

Elf Uhr, Berlin-Kreuzberg: Die Tierschützerin Rica Lenz ist auf dem Weg zu ihrem ersten Fall. Der Verdacht: verängstigte Katzen in einer Messiwohnung. Vor Ort will Rica nun Wohnung, Katzen und Halter genauer unter die Lupe nehmen ... Und: Jedes Wochenende sind Burghard von Nell und Torsten Graumann für das Berliner Ordnungsamt im Einsatz. Sie kontrollieren in Kneipen, ob sich die Gastwirte an das Nichtraucherschutzgesetz halten ... Rechte: kabel eins

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