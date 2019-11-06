Flohmarktkontrolle RecklinghausenJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Flohmarktkontrolle Recklinghausen
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Sieben Uhr morgens auf dem Flohmarkt in Recklinghausen: Auf über 20.000 Quadratmetern versuchen Händler, Lebensmittel, Trödel und Neuwaren an den Mann zu bringen. Marktleiter Sven Vogt und seine Mutter Elke überwachen die Schnäppchenjagd ... Und: 22 Uhr in Dessau-Rosslau: Die Polizisten Thomas Höpfner und André Biemek jagen Raser und Alkoholsünder. Den Beamten fällt ein Mopedfahrer auf, der vor ihnen zu flüchten scheint. Sofort nehmen die Polizisten die Verfolgung auf ... Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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