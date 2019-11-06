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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Flohmarktkontrolle Recklinghausen

Folge vom 06.11.2019
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Flohmarktkontrolle Recklinghausen

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Flohmarktkontrolle Recklinghausen

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Sieben Uhr morgens auf dem Flohmarkt in Recklinghausen: Auf über 20.000 Quadratmetern versuchen Händler, Lebensmittel, Trödel und Neuwaren an den Mann zu bringen. Marktleiter Sven Vogt und seine Mutter Elke überwachen die Schnäppchenjagd ... Und: 22 Uhr in Dessau-Rosslau: Die Polizisten Thomas Höpfner und André Biemek jagen Raser und Alkoholsünder. Den Beamten fällt ein Mopedfahrer auf, der vor ihnen zu flüchten scheint. Sofort nehmen die Polizisten die Verfolgung auf ... Rechte: kabel eins

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