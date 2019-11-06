Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Auf Streife mit den Kiezkontrolleuren

Folge vom 06.11.2019
Joyn+
Auf Streife mit den Kiezkontrolleuren

Auf Streife mit den KiezkontrolleurenJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Auf Streife mit den Kiezkontrolleuren

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Berlin Wedding: Mahmut Hatun und Thomas Kaiser sorgen hier im Auftrag des Bezirksamtes für Recht und Ordnung. Sie sind die sogenannten Kiezläufer. Spielplätze, Hundekontrollen oder das Aufspüren von Müllsündern - das Aufgabengebiet der Ordnungshüter ist vielfältig ... Und: Hans Jürgen Hautmann und Barbara Friedemann sind Restauranttester. Seit 15 Jahren verleihen sie Preise an Restaurants. Ihr heutiges Ziel: ein mexikanisches Lokal im Touristenbezirk Berlin-Mitte ... Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen