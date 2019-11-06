Auf Streife mit den KiezkontrolleurenJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Auf Streife mit den Kiezkontrolleuren
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Berlin Wedding: Mahmut Hatun und Thomas Kaiser sorgen hier im Auftrag des Bezirksamtes für Recht und Ordnung. Sie sind die sogenannten Kiezläufer. Spielplätze, Hundekontrollen oder das Aufspüren von Müllsündern - das Aufgabengebiet der Ordnungshüter ist vielfältig ... Und: Hans Jürgen Hautmann und Barbara Friedemann sind Restauranttester. Seit 15 Jahren verleihen sie Preise an Restaurants. Ihr heutiges Ziel: ein mexikanisches Lokal im Touristenbezirk Berlin-Mitte ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 21, Season 24-25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen