Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Lebensmittelkontrolle in Erlangen

Folge vom 06.11.2019
Lebensmittelkontrolle in Erlangen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Lebensmittelkontrolle in Erlangen

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Lebensmittelkontrolleur Thomas Zwiener überprüft einen Sushi-Laden. Beim letzten Besuch hat er dort erhebliche Mängel festgestellt ... Und: Burghard von Nell und Torsten Graumann vom Ordnungsamt Friedrichshain-Kreuzberg entdecken auf ihrer Streife eine Gruppe auffälliger Jugendlicher. Bier, Wodka und Zigaretten werden vor einem Kiosk genüsslich konsumiert. Jetzt müssen die Ordnungshüter herausfinden, wer den Jugendlichen den Wodka und die Zigaretten verkauft hat ... Rechte: kabel eins

