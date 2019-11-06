Lebensmittelkontrolle in ErlangenJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Lebensmittelkontrolle in Erlangen
Lebensmittelkontrolleur Thomas Zwiener überprüft einen Sushi-Laden. Beim letzten Besuch hat er dort erhebliche Mängel festgestellt ... Und: Burghard von Nell und Torsten Graumann vom Ordnungsamt Friedrichshain-Kreuzberg entdecken auf ihrer Streife eine Gruppe auffälliger Jugendlicher. Bier, Wodka und Zigaretten werden vor einem Kiosk genüsslich konsumiert. Jetzt müssen die Ordnungshüter herausfinden, wer den Jugendlichen den Wodka und die Zigaretten verkauft hat ... Rechte: kabel eins
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
