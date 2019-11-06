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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Unterwegs mit den Rettungssanitätern

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Unterwegs mit den Rettungssanitätern

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Hamburg Altona: Einsatz für die beiden Berufsfeuerwehrmänner Andreas Rothe und Thomas Seiler. Die beiden löschen nicht nur Brände, sondern sind auch ausgebildete Rettungsassistenten. Und schon kommt der erste Notruf: Eine Frau leidet unter einer Panikattacke ... Und: Salzgitter in Niedersachsen, das Revier von Lebensmittelkontrolleur Rajko Zivkovic. Sein erster Einsatz is ein türkischer Lebensmittelmarkt. Beim letzten Mal gab es hier etliche Mängel ... Rechte: kabel eins

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