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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Undercover Einsatz für das Eichamt Leipzig

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Undercover Einsatz für das Eichamt Leipzig

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Karsten Riedel und Pia Kathner vom Eichamt Leipzig fühlen einem türkischen Gemüsehändler auf den Zahn, denn der nimmt es beim Abwiegen seiner Ware nicht ganz so genau. Damit der Händler die beiden Beamten nicht erkennt, führen sie ihre Kontrolle inkognito durch ... Und: Einsatz für die Wasserschutzpolizei Waren. Polizeihauptmeister Wolfgang Starke und seine Kollegen halten auf der Mecklenburger Seenplatte nach Promille- und Temposündern Ausschau ... Rechte: kabel eins

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