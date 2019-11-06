Undercover Einsatz für das Eichamt LeipzigJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Undercover Einsatz für das Eichamt Leipzig
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Karsten Riedel und Pia Kathner vom Eichamt Leipzig fühlen einem türkischen Gemüsehändler auf den Zahn, denn der nimmt es beim Abwiegen seiner Ware nicht ganz so genau. Damit der Händler die beiden Beamten nicht erkennt, führen sie ihre Kontrolle inkognito durch ... Und: Einsatz für die Wasserschutzpolizei Waren. Polizeihauptmeister Wolfgang Starke und seine Kollegen halten auf der Mecklenburger Seenplatte nach Promille- und Temposündern Ausschau ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 21, Season 25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen