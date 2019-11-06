Zwei Abschlepper auf dem Weg zu einer MissionJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Zwei Abschlepper auf dem Weg zu einer Mission
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
7 Uhr morgens in Hamburg: Die Abschlepper Marc Bubelt und Frank Scheuren arbeiten für den Pannen- und Bergungsdienst. Als gelernte KFZ-Mechaniker kümmern sich die zwei um jedes Wehwehchen an Autos und LKW. Nun haben sie es mit ein paar besonders schweren Brocken zu tun ... Und: Die Stadtpolizisten Christina Shayan und Martin Grabarcyk sorgen in der Offenbacher Innenstadt für Recht und Ordnung. Bei ihrem Streifzug entdecken sie dieses Mal einen verdächtigen Rollerfahrer ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins