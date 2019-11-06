Kleingartenkontrolle VogelsangJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Kleingartenkontrolle Vogelsang
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Kleingartenkolonie "Am Vogelsang" in Berlin: Marianne Lach-Diehl und Klaus Stephan sind auf ihrem jährlichen Kontrollgang durch die 111 Gartenparzellen des Vereines. Leider müssen die beiden bald feststellen, dass sich nicht alle Kleingärtner an die Vorschriften halten ... Und: Unsere Stadt bleibt sauber - das denken sich auch die Kölner Müllermittler Ralf und Dieter. Die ehemaligen Müllmänner wühlen so lange im Dreck, bis sie eine heiße Spur zum Abfallsünder finden ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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