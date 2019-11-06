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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kleingartenkontrolle Vogelsang

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Kleingartenkontrolle Vogelsang

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Kleingartenkolonie "Am Vogelsang" in Berlin: Marianne Lach-Diehl und Klaus Stephan sind auf ihrem jährlichen Kontrollgang durch die 111 Gartenparzellen des Vereines. Leider müssen die beiden bald feststellen, dass sich nicht alle Kleingärtner an die Vorschriften halten ... Und: Unsere Stadt bleibt sauber - das denken sich auch die Kölner Müllermittler Ralf und Dieter. Die ehemaligen Müllmänner wühlen so lange im Dreck, bis sie eine heiße Spur zum Abfallsünder finden ... Rechte: kabel eins

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