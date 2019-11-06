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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Alles im Lot aufm Boot?

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Alles im Lot aufm Boot?

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Das Kreuzfahrtschiff "Costa Magica" legt morgens mit über 5.000 Passagieren und 20 Minuten Verspätung in Kiel an. Hafenagent Arne Lieman muss nun dafür sorgen, dass 26 Lkw-Ladungen Proviant und unzählige Tonnen Gepäck schnell an Bord gebracht werden ... Und: Wenn alle anderen Diskotheken und Tanztempel im Ruhrgebiet schließen, öffnet Michael Becker sein Frühlokal "Michas Kännchen" in Essen. Allerdings wird hier jeder Gast einer gründlichen Leibesvisitation unterzogen ... Rechte: kabel eins

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