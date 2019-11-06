Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Alles im Lot aufm Boot?
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Das Kreuzfahrtschiff "Costa Magica" legt morgens mit über 5.000 Passagieren und 20 Minuten Verspätung in Kiel an. Hafenagent Arne Lieman muss nun dafür sorgen, dass 26 Lkw-Ladungen Proviant und unzählige Tonnen Gepäck schnell an Bord gebracht werden ... Und: Wenn alle anderen Diskotheken und Tanztempel im Ruhrgebiet schließen, öffnet Michael Becker sein Frühlokal "Michas Kännchen" in Essen. Allerdings wird hier jeder Gast einer gründlichen Leibesvisitation unterzogen ... Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 21, Season 25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen