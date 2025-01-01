Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel Eins
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

60 Min.Ab 12

Goslar im Harz. Die Polizeioberkommissare Uwe und Ulrich führen an einem Kontrollpunkt Geschwindigkeitskontrollen bei Lkw durch. Neben der Suche nach Temposündern kontrollieren die Oberkommissare auch die Ladung und den Zustand der Fahrzeuge. Und: Samstagnacht in München. Die Rettungsassistenten Klaus Hippe und Maxi Pfandl helfen Menschen in Not: Von einer harmlosen Schnittverletzung bis zu einem alten Mann mit Herz-Kreislauf-Beschwerden - die Bandbreite der Einsätze ist groß.

