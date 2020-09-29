Landwirtschaftskontrolle an der niederländischen GrenzeJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 29.09.2020: Landwirtschaftskontrolle an der niederländischen Grenze
64 Min.Folge vom 29.09.2020Ab 12
Janna Hinrichs und Arno Heck kontrollieren Traktoren und Lkw auf ihrem Weg in die örtliche Stärkefabrik. Gleich der erste Fahrer aus den Niederlanden hat seinen Lastwagen mit Kartoffeln völlig überladen. Den Mann erwartet eine heftige Strafe. Und: Die beiden Rettungsassistenten Klaus Hippe und Moritz Ecker sind auf den Straßen der bayrischen Landeshauptstadt unterwegs, um in Not geratenen Menschen zu helfen. Bildrechte: Kabel Eins.
