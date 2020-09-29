Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Landwirtschaftskontrolle an der niederländischen Grenze

Kabel EinsFolge vom 29.09.2020
Landwirtschaftskontrolle an der niederländischen Grenze

Landwirtschaftskontrolle an der niederländischen GrenzeJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 29.09.2020: Landwirtschaftskontrolle an der niederländischen Grenze

64 Min.Folge vom 29.09.2020Ab 12

Janna Hinrichs und Arno Heck kontrollieren Traktoren und Lkw auf ihrem Weg in die örtliche Stärkefabrik. Gleich der erste Fahrer aus den Niederlanden hat seinen Lastwagen mit Kartoffeln völlig überladen. Den Mann erwartet eine heftige Strafe. Und: Die beiden Rettungsassistenten Klaus Hippe und Moritz Ecker sind auf den Straßen der bayrischen Landeshauptstadt unterwegs, um in Not geratenen Menschen zu helfen. Bildrechte: Kabel Eins.

Alle verfügbaren Folgen