Thema u. a.: Gefälschter Pass! Polizeikontrolle Paris-FrankfurtJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 15.01.2020: Thema u. a.: Gefälschter Pass! Polizeikontrolle Paris-Frankfurt
59 Min.Folge vom 15.01.2020Ab 12
Die Bundespolizisten Florian und Rüdiger sind Teil einer Fahndungseinheit mit französischen Kollegen der Police Nationale. Sie kontrollieren einen Mann aus Kamerun im Schnellzug nach Paris. Die Aufenthaltsgenehmigung ist unklar - und der Pass scheint gefälscht zu sein. Und: Den Polizisten Felix Schulz und Michael Zein vom Verkehrsdienst Bremerhaven fällt eine Frau auf, die ungebremst eine rote Ampel überfährt. Sie versuchen, die Dame an einer geeigneten Stelle anzuhalten ...
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins
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