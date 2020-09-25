Thema u. a.: Verdächtige Substanzen bei FahrzeugkontrolleJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 25.09.2020: Thema u. a.: Verdächtige Substanzen bei Fahrzeugkontrolle
63 Min.Folge vom 25.09.2020Ab 12
Bundespolizist Ronny und sein Kollege Milosz vom polnischen Grenzschutz kontrollieren auf der A11 in Deutschland und der A6 in Polen den grenzüberschreitenden Verkehr. Hauptaugenmerk ihrer Kontrollen: gestohlene Autos und illegale Einreise. Beim ersten Wagen bestätigt sich der Verdacht des Diebstahls nicht - stattdessen finden die Polizisten aber größere Pulvermengen. Und: In Bremerhaven bekommen es Lutz Klose und Nils Spichal mit einem Fall von Fahrerflucht zu tun.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins