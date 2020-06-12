Thema u. a.: LKW Kontrolle - Polizei SittensenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 12.06.2020: Thema u. a.: LKW Kontrolle - Polizei Sittensen
64 Min.Folge vom 12.06.2020Ab 12
In Sittensen in Niedersachsen legen sich die Autobahnpolizisten Alexander Plümpe und Sebastian Fischer auf die Lauer: Auffällige Sattelzüge werden sofort herausgezogen und wenn sich der Anfangsverdacht als Wahrheit erweist, dann ist die eine oder andere Fahrt vorbei. Und: Thomas Schwarz und Christopher Wohland von der Berufsgenossenschaft Bau kontrollieren in Dortmund Baustellen. Dieses Mal bekommen sie es mit einem Wiederholungstäter zu tun ...
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins
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