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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: LKW Kontrolle - Polizei Sittensen

Kabel EinsFolge vom 12.06.2020
Thema u. a.: LKW Kontrolle - Polizei Sittensen

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 12.06.2020: Thema u. a.: LKW Kontrolle - Polizei Sittensen

64 Min.Folge vom 12.06.2020Ab 12

In Sittensen in Niedersachsen legen sich die Autobahnpolizisten Alexander Plümpe und Sebastian Fischer auf die Lauer: Auffällige Sattelzüge werden sofort herausgezogen und wenn sich der Anfangsverdacht als Wahrheit erweist, dann ist die eine oder andere Fahrt vorbei. Und: Thomas Schwarz und Christopher Wohland von der Berufsgenossenschaft Bau kontrollieren in Dortmund Baustellen. Dieses Mal bekommen sie es mit einem Wiederholungstäter zu tun ...

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