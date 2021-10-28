Thema u. a.: Illegale gelbe Säcke - Mülldetektive HerneJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 28.10.2021: Thema u. a.: Illegale gelbe Säcke - Mülldetektive Herne
61 Min.Folge vom 28.10.2021Ab 12
In Herne gehen die Mülldetektive Guido und Stefan auf Spurensuche nach Müllsündern. Wer seinen Abfall illegal entsorgt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und es droht eine hohe Geldstrafe. Die Mülldetektive entdecken diesmal mehrere illegal entsorgte gelbe Säcke. Und: In Frankfurt am Main gehen Birgitt und Tierärztin Kirsten Tönnies vom Tierschutzverein "Vier Pfoten" einer verdächtigen Internetanzeige nach: Ein Malteser-Welpe aus Serbien wird mit gefälschtem Impfpass verkauft.
