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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Steuerfreigrenze überschritten - Zoll Flughafen Düsseldorf

Kabel EinsFolge vom 10.03.2022
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 10.03.2022: Thema u. a.: Steuerfreigrenze überschritten - Zoll Flughafen Düsseldorf

64 Min.Folge vom 10.03.2022Ab 12

Adalbert Dyballa und Alexander Sieberz nehmen am Flughafen in Düsseldorf das Gepäck der Passagiere unter die Lupe. Bei einem Reisenden, der mit einer Maschine aus dem Irak kommt, werden die Zöllner plötzlich stutzig. Und: Richard Hermann und Felix Jemiller machen am Münchner Flughafen Jagd auf Raser.

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