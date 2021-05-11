Thema u. a.: Schock statt Schnäppchen - Zoll DüsseldorfJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 11.05.2021: Thema u. a.: Schock statt Schnäppchen - Zoll Düsseldorf
64 Min.Folge vom 11.05.2021Ab 12
Am Flughafen Düsseldorf kontrollieren die Zöllner Adalbert und Alexander eine Reisende aus dem Kosovo. Schnell stellen sie fest, dass die Frau ihre Freimenge für Einkäufe weit überschritten hat. Und: Missachtete Halteverbote, zugeparkte Busspuren und Haltestellen: Das ist das tägliche Brot von Remo Ruf. Im Dienst der Wiesbadener Verkehrsüberwachung sorgt er dafür, dass der öffentliche Nahverkehr der hessischen Landeshauptstadt nicht zum Erliegen kommt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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