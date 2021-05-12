Thema u. a.: Halteverbot ist kein Hindernis - Abschlepper FrankfurtJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 12.05.2021: Thema u. a.: Halteverbot ist kein Hindernis - Abschlepper Frankfurt
64 Min.Folge vom 12.05.2021Ab 12
In Frankfurt ist Abschlepper Dominic Schmitt im Einsatz: Ein Pkw hat trotz eines Halteverbots falsch geparkt und blockiert damit eine Entrümpelung. Jetzt ist Schnelligkeit und Geschick gefragt. Und: In der Fahrradmetropole Dresden nehmen Kommissar Thomas Kiraly und die Polizeihauptmeister Holger Lippert und Harald Hörnig Verkehrsteilnehmer ins Visier, die die Straßen unsicher machen.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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